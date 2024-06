Résultat des législatives à Sannois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 31% et 42% à Sannois pour le Front populaire ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix s'avère conséquente à Sannois. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sannois, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,96% des votes dans la commune. Combien récupérera le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 13,16% à Sannois. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un cumul de 42% sur place.

18:42 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Sannois ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des pistes apparaissent… Si on s'en tient à la progression du RN qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à environ 21% à Sannois. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs également conquis par le parti dans la commune ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Sannois fait exception lors des européennes Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le Rassemblement national n'a pas séduit il y a quelques semaine en effet, à Sannois, la liste Bardella finissant deuxième à 22,64% aux européennes. La liste de Manon Aubry confisquait la première position avec 24,14%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Sannois lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 15,59% contre 27,68% pour Emmanuel Macron et 33,52% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 70% contre 30% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Sannois ? Le RN ratait complètement la première marche à Sannois il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,41% au premier tour, contre 31,96% pour Gabrielle Cathala (Nupes), Sannois votant pour la 6ème circonscription du Val-d'Oise. Sannois se tournera d'ailleurs encore vers Gabrielle Cathala au second tour, finalement en tête localement avec 51,26%.

11:02 - Sannois : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Sannois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 5648 habitants par km² et un taux de chômage de 11,97%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7 496 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 14,46% et d'une population immigrée de 19,68% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,17% à Sannois, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Sannois ? Le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur fort du scrutin législatif à Sannois. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 16 529 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,59% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 31,55% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,74% au premier tour et seulement 54,71% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sannois ? Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?