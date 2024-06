Résultat des législatives à Sarcelles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Sarcelles ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Sarcelles, la Nupes avait en effet rassemblé 37,6% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 6,99% à Sarcelles. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 45% sur place.

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement à Sarcelles lors des législatives ? Alors que conclure de cette avalanche de scores ? Les sondages d'intentions de vote dessinent un parti de Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son résultat de 2022. Théoriquement, cette tendance devrait le pousser à 24% à Sarcelles, soit quinze points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Sarcelles n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:31 - Sarcelles fait exception lors des européennes 2024 Le verdict qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Sarcelles lors des européennes à Sarcelles, avec 37,89% des bulletins. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 20,66% dans la cité. Marion Maréchal achevait l'élection troisième, avec 11,72%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Sarcelles lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Chose rare : le Rassemblement national avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Sarcelles que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 12,62% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 47,95%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 18,73% et Marine Le Pen avec 12,62%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 32,13% contre 67,87%).

12:32 - Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale devant leurs concurrents lors des législatives il y a deux ans à Sarcelles Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Sarcelles, récoltant 9,33% des votes sur place, contre 37,60% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Romain Eskenazi (NUP) dans la 7e circonscription avec 41,81% et Carlos Martens Bilongo (NUP) dans la 8e circonscription avec 34,85%. Au second tour, ce sont encore des candidats Nupes qui glaneront le plus de votes, avec 55,93% à l'échelle communale.

11:02 - Sarcelles : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A mi-chemin des élections législatives, Sarcelles apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 58 424 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 6 453 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 14 209 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (59,81%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 14 204 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1936,73 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,14%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Sarcelles, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives démarrent à Sarcelles : quel sera le taux d'abstention ? À Sarcelles (95200), l'un des facteurs déterminants de ces élections législatives sera incontestablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 30,32% au premier tour et seulement 34,23% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 64,38% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 55,05% au deuxième tour, soit 15 581 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?