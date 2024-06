Résultat des législatives à Sassenay : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Sassenay, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 46,17% des voix face à Raphaël Glucksmann à 12,93% et Valérie Hayer à 12,78%. Ce qui correspond à 307 électeurs dans la localité.

14:32 - 29,88% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Sassenay

La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. La cité de Sassenay avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite prenait la tête avec 29,88% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,06% et 15,69% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,44% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,17%, devant Emmanuel Macron à 49,83%.