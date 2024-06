Résultat des législatives à Sauxillanges : l'élection 2024 en direct

Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Sauxillanges, récoltant 18,43% des voix sur place, contre 35,71% pour Valérie Goléo (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, c'est encore Valérie Goléo qui va remporter le plus de votes, avec 59,66% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Sauxillanges

Quelle influence les habitants de Sauxillanges exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,0%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de familles détenant au moins une voiture (69,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 450 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,33%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,39%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sauxillanges mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.