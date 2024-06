Résultat des législatives à Savigny-en-Revermont : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Savigny-en-Revermont majoritairement pour Jordan Bardella le 9 juin Le résultat de ce 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Savigny-en-Revermont, avec 52,52% des bulletins (240 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 12,04%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 7,88%.

14:32 - 38,13% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Savigny-en-Revermont La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait largement battu son score national à Savigny-en-Revermont lors de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 38,13% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,7% et 12,17% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 8,75% des suffrages. En finale de l'élection, c'est également la patronne de l'ancien FN qui avait le plus convaincu à Savigny-en-Revermont avec 59,07%, devant Emmanuel Macron à 40,93%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Savigny-en-Revermont Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Savigny-en-Revermont. C'est en effet Valérie Deloge qui se plaçait en tête au premier tour avec 29,51% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. Cécile Untermaier (LFI-PS-PC-EELV) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,27%.

11:02 - Démographie et politique à Savigny-en-Revermont, un lien étroit Dans les rues de Savigny-en-Revermont, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 129 habitants répartis dans 664 logements, ce village présente une densité de 43 hab/km². Ses 60 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (74,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 37,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 139,28 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Savigny-en-Revermont contribue à élaborer l'avenir français.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Savigny-en-Revermont Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Au moment des élections européennes de début juin, 54,22% des personnes en âge de voter à Savigny-en-Revermont avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 49,7% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,57% au premier tour et seulement 44,92% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Savigny-en-Revermont ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.