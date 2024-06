En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Sennecey-le-Grand pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,97% à Sennecey-le-Grand. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Sennecey-le-Grand, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 30,78% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,56% pour Yannick Jadot, 3,36% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Sennecey-le-Grand Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 35% voire plus à Sennecey-le-Grand ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Sennecey-le-Grand il y a trois semaines Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sennecey-le-Grand, à 46,85%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 11,52% et Raphaël Glucksmann à 9,97%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Sennecey-le-Grand ? Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,22% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sennecey-le-Grand. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,83%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 8,6% des suffrages pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Sennecey-le-Grand avec 55,39%, devant Emmanuel Macron à 44,61%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Sennecey-le-Grand ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Sennecey-le-Grand, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 27,56% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 30,78% pour Cécile Untermaier (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (50,65%). Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Sennecey-le-Grand : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sennecey-le-Grand, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 2 922 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 222 entreprises, Sennecey-le-Grand est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (74,53%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 124 personnes (4,21%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,69%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2092,89 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Sennecey-le-Grand, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Election à Sennecey-le-Grand : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Lors des élections européennes de début juin, parmi les 2 073 inscrits sur les listes électorales à Sennecey-le-Grand, 51,18% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 50,78% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,02% au premier tour. Au second tour, 45,09% des citoyens se sont déplacés. Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.