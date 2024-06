Résultat des législatives à Seppois-le-Bas : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Seppois-le-Bas, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, glanant 47,13% des voix devant Valérie Hayer à 11% et Marion Maréchal à 7,66%.

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. La cité de Seppois-le-Bas avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien Front national s'imposait avec 37,19% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,67% et 15,52% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 7,47% des voix. Au deuxième tour, c'est encore la leader de l'ancien Front national qui l'emportait à Seppois-le-Bas avec 60,21%, devant Emmanuel Macron à 39,79%.

Le RN arrivait en première position à Seppois-le-Bas en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Christian Zimmermann en tête au premier tour, avec 27,27% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,60%.

Devant le bureau de vote de Seppois-le-Bas, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 553 logements pour 1 408 habitants, la densité de la ville est de 198 habitants/km². Ses 66 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 390 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (83,0%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 18,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 40,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2214,55 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Seppois-le-Bas, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

L'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Seppois-le-Bas (68580). Les jeunes montrent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 980 personnes en âge de voter dans la localité, 28,06% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,86% au second tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 63,11% au premier tour. Au deuxième tour, 65,23% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Seppois-le-Bas ? Quel député succédera à Christian Zimmermann dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin ?

L'unique bureau de vote de la commune de Seppois-le-Bas est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision. En ce 30 juin, les Français ont déjà voté il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes législatives, en 2022, 89 sièges avaient été accordés au parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle coalition politique sortira gagnante de ces élections législatives à Seppois-le-Bas ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.