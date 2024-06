Résultat des législatives à Sérignac-sur-Garonne : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Sérignac-sur-Garonne avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Sérignac-sur-Garonne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La présidente du mouvement avait rassemblé 32,85% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 22,09% et 17,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,61% contre 46,39%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Revenir sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon score pour le Rassemblement national à Sérignac-sur-Garonne. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, c'est Sébastien Delbosq qui s'imposait au premier tour avec 33,41%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,22%.

11:02 - Comment la composition démographique de Sérignac-sur-Garonne façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Sérignac-sur-Garonne, le scrutin est en cours. Dotée de 569 logements pour 1 174 habitants, la densité de la commune est de 129 hab par km². Ses 64 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,61%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 26,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,87% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1057,67 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Finalement, Sérignac-sur-Garonne incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Election à Sérignac-sur-Garonne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Sérignac-sur-Garonne (47310), l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,21% au premier tour et seulement 46,72% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,3% au premier tour, ce qui représentait 701 personnes.