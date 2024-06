Résultat des législatives à Servaville-Salmonville : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Servaville-Salmonville. L'extrême droite a enregistré 40,67% des votes, face à Valérie Hayer à 13,95% et Raphaël Glucksmann à 12,38%.

L'élection présidentielle est certainement la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 31,91% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Servaville-Salmonville. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,38%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 6,13% des suffrages pour sa part. Avec 48,29%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,71%.

Quel portrait faire de Servaville-Salmonville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 125 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 41 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 558 foyers fiscaux. Dans le village, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,27% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 36,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Servaville-Salmonville, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Servaville-Salmonville ?

Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 883 personnes en âge de voter à Servaville-Salmonville, 59,68% avaient pris part au scrutin. La participation était de 55,45% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,32% au premier tour et seulement 50,28% au second tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des législatives.