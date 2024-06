Résultat des législatives à Servoz : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Servoz à contre-courant lors des européennes 2024 Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a été vaincu en effet aux élections européennes à Servoz. Il a terminé loin derrière, avec 15,3%, derrière Raphaël Glucksmann avec 23,48% et Valérie Hayer avec 17,61%.

14:32 - À Servoz, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 11,09% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,6%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,17% et Yannick Jadot avec 12,91%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,49% contre 77,51%).

12:32 - Quel score à Servoz pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le RN ratait complètement la première marche à Servoz en 2022, lors des élections des députés, avec 7,83% au premier tour, contre 33,41% pour Xavier Roseren (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Servoz étant partie intégrante de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (76,90% contre 23,10% pour le RN). Xavier Roseren remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Servoz et législatives : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Servoz mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,31%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (58,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 438 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,58% et d'une population étrangère de 11,24% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 33,94%, comme à Servoz, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - L'abstention aux législatives à Servoz (74310) À Servoz, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,82% au premier tour et seulement 49,8% au second tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,67% des électeurs de la ville. L'abstention était de 20,67% au deuxième tour.