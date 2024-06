Résultat des législatives à Sevrey : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Sevrey lors de la présidentielle 2022 avec un score de 29,57% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,78% et 21,04% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec seulement 5,39% des suffrages. La cheffe du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 52,04%.

11:02 - Élections législatives à Sevrey : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et socio-économique de Sevrey définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,16%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,93%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 384 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,92%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sevrey mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,71% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.