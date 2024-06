Résultat des législatives à Seyches : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 31,56% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Seyches L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives à Seyches que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 31,56% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 20,24% et 11,15%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,33% contre 43,67%).

12:32 - Quel résultat à Seyches pour le RN ce soir ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Le Rassemblement national se hissait en première position à Seyches lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Hélène Laporte en tête au premier tour, avec 33,50% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 42,57%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,83%.

11:02 - Dynamique électorale à Seyches : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Seyches comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 556 logements pour 1 053 habitants, la densité de la commune est de 41 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 625 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (23,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 33,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 455,32 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Seyches incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Seyches pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Seyches (47350) ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,48% au premier tour et seulement 41,23% au deuxième tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 778 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,59% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,65% au premier tour.