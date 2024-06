Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Sézanne entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à environ 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Sézanne

Les données démographiques et socio-économiques de Sézanne mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 14,85% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 12,02% ont 75 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,32%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 395 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,63%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sézanne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,93% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.