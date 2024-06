En direct

19:40 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Sigoulès-et-Flaugeac pour ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sigoulès-et-Flaugeac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,27% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 10,41% à Sigoulès-et-Flaugeac le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 23% sur place.

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Sigoulès-et-Flaugeac en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Sigoulès-et-Flaugeac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Sigoulès-et-Flaugeac début juin Le résultat de ces législatives va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Sigoulès-et-Flaugeac, avec 39,49% des votes, soit 201 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 11,59%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,41%.

14:32 - Sigoulès-et-Flaugeac avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Sigoulès-et-Flaugeac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la candidate du Rassemblement national prenait les devants avec 26,82% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,91% et 20,95% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,82% des voix pour sa part. Avec 50%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Sigoulès-et-Flaugeac ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Sigoulès-et-Flaugeac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,05% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,27% pour Michèle Roux (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il triomphait pourtant avec 53,31% des votes, devant les candidats La République en Marche (46,69%). C'est donc Serge Muller chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Comment la composition démographique de Sigoulès-et-Flaugeac façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Sigoulès-et-Flaugeac, les élections sont en cours. Avec ses 1 221 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 123 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 770 foyers fiscaux. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,04% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 31,52% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 639,47 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Sigoulès-et-Flaugeac incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les législatives commencent à Sigoulès-et-Flaugeac : l'abstention en question À Sigoulès-et-Flaugeac, le taux de participation sera sans aucun doute l'un des critères essentiels des législatives. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les incertitudes dues au conflit israélo-palestinien, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Sigoulès-et-Flaugeac. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,15% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 80,79% au premier tour, ce qui représentait 732 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,55% au premier tour. Au deuxième tour, 46,35% des électeurs se sont déplacés. Quel député se substituera à Serge Muller dans la 2ème circonscription de la Dordogne ?