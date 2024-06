Résultat des législatives à Sion-les-Mines : l'élection 2024 en direct

15:36 - Sion-les-Mines avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sion-les-Mines lors du premier tour de la présidentielle avec 29,35%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,68%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,74% et 4,7% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,42% contre 55,58%.