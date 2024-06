Résultat des législatives à la Roche-Blanche : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à la Roche-Blanche au premier tour de la dernière présidentielle

Le choix du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Roche-Blanche lors du premier tour de la présidentielle avec 38,6%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,17%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 12,03% et 4,9% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 36,15% contre 63,85%.