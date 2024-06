Résultat des législatives à Saint-Vincent-des-Landes : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,35% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Saint-Vincent-des-Landes. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,38%. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,11% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,04% contre 53,96%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Vincent-des-Landes : perspectives électorales

Comment la population de Saint-Vincent-des-Landes peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,23%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (81,47%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 464 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,94%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,65%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vincent-des-Landes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,73% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.