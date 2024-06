Résultat des législatives à la Chevallerais : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à la Chevallerais ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. La Chevallerais avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,84%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 29,95% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22,46% et 8,12% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 37,28% contre 62,72%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à la Chevallerais ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN n'a pas convaincu à la Chevallerais il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 17,91% au premier tour, contre 38,98% pour Jean-Claude Raux (Nouvelle union populaire écologique et sociale), La Chevallerais votant pour la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (62,29% contre 37,71% pour le RN). Jean-Claude Raux remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de la Chevallerais aux élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à la Chevallerais comme dans toute la France. Avec une population de 1 549 habitants répartis dans 578 logements, cette commune présente une densité de 152 habitants par km². Ses 68 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,48%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 918,78 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À la Chevallerais, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à la Chevallerais Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs principaux des législatives à la Chevallerais. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 029 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,13% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,11% au premier tour, ce qui représentait 814 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,14% au premier tour. Au second tour, 48,65% des électeurs se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible faire augmenter la participation à la Chevallerais.