Résultat des législatives à Châteaubriant : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Châteaubriant, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe La Nupes, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,89% à Châteaubriant. Mais ce sont 28% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (6,71%), de Marie Toussaint (5,4%) et enfin de Léon Deffontaine (2,27%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Châteaubriant, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 25,71% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,34% pour Yannick Jadot, 2,24% pour Fabien Roussel et 2,49% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Châteaubriant Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Châteaubriant début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1128 habitants de Châteaubriant passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, enregistrait ainsi 28,46% des votes contre Valérie Hayer à 18,47% et Raphaël Glucksmann à 15,89%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Châteaubriant ? La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Châteaubriant avec 21,66% contre 33,49% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,12% et 5,98% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 34,55% contre 65,45%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très analysé. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Châteaubriant, récoltant 14,31% des suffrages sur place, contre 26,99% pour Jordan Esnault (Ensemble !). A l'issue du second round, c'est encore Jordan Esnault qui va glaner le plus de votes, avec 52,97% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Comment la composition démographique de Châteaubriant façonne les résultats électoraux ? Dans le cadre de la campagne électorale législative, Châteaubriant se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 189 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 960 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 237 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,19%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Châteaubriant abrite une communauté diversifiée, avec ses 869 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 360 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 15,28%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Châteaubriant, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des élections législatives à Châteaubriant Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Châteaubriant, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,6% au premier tour et seulement 46,04% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,59% au sein de l'agglomération, contre un taux de participation de 70,52% au premier tour, soit 6 185 personnes. Les efforts pour contrer l'extrême-droite seraient de nature à ramener les citoyens de Châteaubriant vers les urnes.