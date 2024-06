Résultat des législatives à Ancenis-Saint-Géréon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Ancenis-Saint-Géréon ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est un saut dans le vide. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ancenis-Saint-Géréon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,25% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 18,92% à Ancenis-Saint-Géréon. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 8,22% de Manon Aubry (LFI), les 8,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 35% cette fois.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Ancenis-Saint-Géréon ? Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… La progression du RN semble déjà forte à Ancenis-Saint-Géréon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,86%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste Rassemblement national à 21,86% à Ancenis-Saint-Géréon il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Ancenis-Saint-Géréon, avec 21,86% des suffrages devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 19,69%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 18,92%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Ancenis-Saint-Géréon ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 33,99% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,69% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Ancenis-Saint-Géréon. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 16,7%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 71,25% contre 28,75% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ancenis-Saint-Géréon Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Ancenis-Saint-Géréon, grattant 13,3% des suffrages sur place, contre 34,25% pour Jean-Claude Raux (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (50,80% contre 49,20% pour le RN). Mais c'est Jordan Esnault (Ensemble !) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Ancenis-Saint-Géréon : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs d'Ancenis-Saint-Géréon peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 374 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,55%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,4%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 399 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,52%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ancenis-Saint-Géréon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,9% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Les législatives démarrent à Ancenis-Saint-Géréon : quel sera le taux de participation ? À Ancenis-Saint-Géréon (44150), le niveau de participation sera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,2% au premier tour et seulement 52,28% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,11% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 78,73% au premier tour, c'est-à-dire 6 614 personnes. Les jeunes affichent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?