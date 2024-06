Résultat des législatives à Trans-sur-Erdre : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Trans-sur-Erdre au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,92% contre 28,65% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,64% et 7,02% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 43,17% contre 56,83%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Trans-sur-Erdre ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très scruté. Le RN ratait complètement la première marche à Trans-sur-Erdre en 2022, lors des législatives, avec 18,13% au premier tour, contre 33,94% pour Jean-Claude Raux (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Trans-sur-Erdre votant pour la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (56,82% contre 43,18% pour le RN). Jean-Claude Raux remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Trans-sur-Erdre : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Trans-sur-Erdre comme dans toute la France. Avec une population de 1 114 habitants répartis dans 435 logements, ce village présente une densité de 46 hab par km². Avec 60 entreprises, Trans-sur-Erdre offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (85,52%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 35,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 58,93% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 560,79 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Trans-sur-Erdre, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Analyse de l'abstention aux élections législatives à Trans-sur-Erdre Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Trans-sur-Erdre, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,01% au premier tour. Au second tour, 47,49% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Trans-sur-Erdre ? Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 713 personnes en âge de voter dans la localité, 80,81% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 78,82% au premier tour, soit 562 personnes.