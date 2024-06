Résultat des législatives à Pouillé-les-Côteaux : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini première avec 31,87% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Pouillé-les-Côteaux. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,91%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Yannick Jadot, avec seulement 7,92% des voix. Avec 45,96%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,04%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Pouillé-les-Côteaux : ce qu'il faut retenir

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Pouillé-les-Côteaux comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 409 logements pour 1 067 habitants, la densité de la ville est de 85 habitants par km². Ses 46 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 308 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 28,29% des résidents sont des enfants, et 13,73% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,68% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 61,36% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 237,55 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Pouillé-les-Côteaux, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.