Résultat des législatives à Soisy-sous-Montmorency : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le Front populaire pourrait compter entre 24% et 36% à Soisy-sous-Montmorency lors de ce premier tour L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Soisy-sous-Montmorency, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,77% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,3% pour Yannick Jadot, 1,54% pour Fabien Roussel et 1,28% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 13,1% à Soisy-sous-Montmorency. Mais ce sont 36% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (18,37%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,42%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,53%).

18:42 - Un RN en progression à Soisy-sous-Montmorency à 20 jours des législatives Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des tendances émergent… L'étiquette RN devrait se situer à 20% à Soisy-sous-Montmorency lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Le RN à 22,43% à Soisy-sous-Montmorency le 9 juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Il y a quelques semaines en effet, à Soisy-sous-Montmorency, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, récoltant 22,43% des suffrages face à Manon Aubry à 18,37% et Valérie Hayer à 15,94%. Dans le détail, 1303 électeurs se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Soisy-sous-Montmorency La présidentielle est certainement la référence pour jauger une préférence politique locale. Chez les électeurs de Soisy-sous-Montmorency, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 14,37%, la représentante de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,01% et 25,69% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 71,23% contre 28,77% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Soisy-sous-Montmorency ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur pour ces élections des députés localement. Au premier tour des élections législatives 2022, Soisy-sous-Montmorency, couverte par la 6ème circonscription du Val-d'Oise, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 24,77%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 12,92%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Soisy-sous-Montmorency : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population de Soisy-sous-Montmorency sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,76% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 694 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 5 177 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,48% et d'une population étrangère de 12,21% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,09% à Soisy-sous-Montmorency, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Soisy-sous-Montmorency : analyse du pourcentage de participation aux législatives L'analyse des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Lors des dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 50,6% des inscrits sur les listes électorales de Soisy-sous-Montmorency. L'abstention était de 53,03% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,03% au premier tour. Au second tour, 55,8% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.