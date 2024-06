En direct

19:51 - À Soisy-sur-Seine, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,35% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 16,68% à Soisy-sur-Seine pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Soisy-sur-Seine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit pas loin des 20% ou plus à Soisy-sur-Seine ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Soisy-sur-Seine le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Soisy-sur-Seine, avec 22,92% des électeurs, soit 709 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 20,63%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 16,68%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Soisy-sur-Seine lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La commune de Soisy-sur-Seine avait opté pour Marine Le Pen à 14,16% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec 35,36% et 19,15% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,01% devant Marine Le Pen (28,99%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections des députés localement. Le RN ratait complètement la première marche à Soisy-sur-Seine en 2022, lors des législatives, avec 12,86% au premier tour, contre 40,02% pour Marie Guévenoux (La République en Marche), Soisy-sur-Seine étant partie intégrante de la 9ème circonscription de l'Essonne. Soisy-sur-Seine choisira d'ailleurs Marie Guévenoux au second tour, finalement en tête localement avec 65,08%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Soisy-sur-Seine et leurs implications électorales À Soisy-sur-Seine, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,6%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (70,01%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,38%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,75%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,95%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,24% à Soisy-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Soisy-sur-Seine ? L'analyse des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 60,36% des votants de Soisy-sur-Seine. La participation était de 59,98% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 56,61% au premier tour et seulement 55,41% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Soisy-sur-Seine ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.