Résultat des législatives à Spechbach : l'élection 2024 en direct

17:23 - Le 9 juin, la victoire du Rassemblement national à Spechbach Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Spechbach, avec 42,36%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 15,42% et Raphaël Glucksmann à 8,21%.

14:32 - Spechbach avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du président de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Spechbach avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,91%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,58% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,49% et 8,92% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,79% contre 53,21%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Aux législatives en 2022 à Spechbach, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 22,22% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,43% pour Didier Lemaire (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,88%). Didier Lemaire s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Spechbach et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Spechbach montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,68% et une densité de population de 334 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,31%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 619 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,42%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Spechbach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,84% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les législatives démarrent à Spechbach : quel sera le taux d'abstention ? L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 1 218 inscrits sur les listes électorales de Spechbach s'étaient rendus aux urnes (soit 58,62%). La participation était de 55,01% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,06% au premier tour. Au second tour, 50,13% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Spechbach ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.