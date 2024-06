En direct

19:50 - À Suippes, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives scruté Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 5,06% à Suippes pour ces élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 9% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Suippes, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 12,32% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Suippes Difficile de mettre en perspective cette masse de résultats. Mais des indices apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Suippes entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 50% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 59,27% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Suippes début juin Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les européennes à Suippes. Le bulletin attirait 59,27% des voix, soit 550 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 10,34% et Marion Maréchal à 6,36%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Suippes lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait énormément séduit à Suippes à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 47,34% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,57% et 10,35% des voix. Suippes n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,97% des suffrages. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également la figure de l'ancien Front national qui l'emportait avec 68,15%, devant Emmanuel Macron à 31,85%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Suippes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections législatives. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Suippes lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Thierry Besson devant ses concurrents au premier tour, avec 43,44% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 57,86%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,14%.

11:02 - Élections législatives à Suippes : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Suippes montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 44% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,9%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1923,24 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,72%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (35,2%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Suippes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,25% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Suippes : quelles perspectives pour les législatives ? La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Suippes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 195 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,97% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 68,55% au second tour, ce qui représentait 1 506 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 34,94% au premier tour et seulement 34,68% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de modifier les décisions que prendront les électeurs de Suippes.