Résultat des législatives à Terre-et-Marais : l'élection 2024 en direct

15:36 - 37,19% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Terre-et-Marais

C'est certainement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de l'ancien FN cumulait déjà 37,19% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 32,59% et 9,46% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 4,34% des voix pour sa part. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 52,03%, devant Emmanuel Macron à 47,97%.