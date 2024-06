En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Tessy-Bocage scruté La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en rassembler une part. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,92% à Tessy-Bocage. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,34% des bulletins dans la commune.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Tessy-Bocage Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% ou plus à Tessy-Bocage ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Tessy-Bocage il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Le 9 juin en effet, à Tessy-Bocage, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, cumulant 34,63% des suffrages contre Valérie Hayer à 19,57% et Raphaël Glucksmann à 12,92%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Tessy-Bocage au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tessy-Bocage lors du premier tour de la présidentielle avec 31,54%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,97%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,58% et 6,74% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,09% contre 56,91%.

12:32 - Philippe Gosselin (Les Républicains) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Tessy-Bocage Le résultat des législatives au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Les législatives 2022 à Tessy-Bocage ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,94% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Manche, alors que les candidats Les Républicains réuniront 41,75% des voix. Tessy-Bocage se tournera d'ailleurs encore vers Philippe Gosselin au second tour, finalement en tête localement avec 68,60%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Tessy-Bocage Quel portrait faire de Tessy-Bocage, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 412 logements pour 2 223 habitants, la densité de la commune est de 114 hab/km². Ses 145 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,13% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 32,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 242 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Tessy-Bocage montre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

09:32 - Tessy-Bocage : quel était le taux d'abstention aux élections législatives ? À Tessy-Bocage, le niveau d'abstention sera indiscutablement un facteur clé des législatives. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,68% au premier tour et seulement 53,65% au second tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,68% au niveau de la localité, à comparer avec une abstention de 24,34% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?