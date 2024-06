Résultat des législatives à Teurthéville-Hague : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Teurthéville-Hague lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Teurthéville-Hague avec 23,63% contre 33,33% pour Emmanuel Macron. Teurthéville-Hague n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,96% et 4,69% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,03% contre 61,97%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Teurthéville-Hague Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Teurthéville-Hague, obtenant 18,68% des suffrages sur place, contre 30,97% pour Sonia Krimi (Ensemble !). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Comprendre l'électorat de Teurthéville-Hague : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Teurthéville-Hague, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 80 hab/km² et un taux de chômage de 5,75%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,11%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 431 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,57%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Teurthéville-Hague mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,63% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives à Teurthéville-Hague L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Teurthéville-Hague (50690). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,67% au premier tour et seulement 51,43% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 83,25% au sein de la ville, contre une participation de 83,5% au second tour, c'est-à-dire 668 personnes.