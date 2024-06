En direct

19:47 - La gauche aussi dans les favoris à Thèreval pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 12,26% à Thèreval pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Thèreval, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 19,47% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,35% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Thèreval Alors que déduire de cette combinaison de données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Thèreval entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 22% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,75% dans la moyenne nationale pour le RN à Thèreval le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Thèreval, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 33,75% des votes face à Valérie Hayer à 22,31% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - À Thèreval, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est certainement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Thèreval avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,44%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 35,85% des suffrages. Thèreval n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,26% et 4,53% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 39,85% contre 60,15%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Thèreval ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Thèreval il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,71% au premier tour, contre 41,16% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Thèreval faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Philippe Gosselin (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Thèreval : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Thèreval sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,01% et une densité de population de 133 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 689 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,33%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,89%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Thèreval mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,44% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Thèreval : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes législatives Au fil des derniers scrutins électoraux, les 1 840 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 54,05% des inscrits sur les listes électorales de Thèreval, contre une participation de 51,69% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,32% au premier tour. Au deuxième tour, 49,44% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Thèreval ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 413 personnes en âge de voter dans la ville, 81,67% avaient pris part au vote. La participation était de 82,38% au deuxième tour, ce qui représentait 1 164 personnes.