Résultat des législatives à Thionville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Thionville scruté L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Thionville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,44% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 12,43% à Thionville. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 10,86% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,77% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 27% cette fois.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Thionville Que retenir de cette combinaison de scores ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,6% dans la moyenne nationale pour le RN à Thionville le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 3646 habitants de Thionville passés par les urnes ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a séduit 28,6% des votes face à Valérie Hayer à 18,16% et Raphaël Glucksmann à 12,43%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Thionville lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Avec 20,46%, c'est un score trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Thionville au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,17% et 20,63% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 63,93% devant Marine Le Pen (36,07%).

12:32 - Quel résultat à Thionville pour Ensemble ce dimanche ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très commenté. Avec 17,13% à Thionville, le RN était distancé par les 32,86% du binôme LREM au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Isabelle Rauch (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques de Thionville révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Thionville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 42 163 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 797 entreprises, Thionville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 15,33% des résidents sont des enfants, et 9,21% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 3 411 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,01%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2168,31 euros par mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Thionville démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

09:32 - Les législatives sont lancées à Thionville : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Thionville (57100) ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 26 429 personnes en âge de voter au sein de la commune, 70,33% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 71,01% au premier tour, ce qui représentait 18 768 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,5% au premier tour. Au deuxième tour, 41,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Le désir de changement des habitants pourrait potentiellement modifier les choix que feront les citoyens de Thionville.