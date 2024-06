En direct

19:41 - Quel résultat pour le Front populaire au terme de ces législatives ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Thivars, le binôme Nupes avait en effet cumulé 12,87% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 8,98% à Thivars le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Thivars avant les législatives Alors que tirer de cet ensemble de données ? La progression du RN est déjà forte à Thivars entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,89%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,86%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 31% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Thivars au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux européennes 2024 à Thivars. L'extrême droite séduisait 32,86% des votes, soit 161 voix, face à Valérie Hayer à 22,04% et François-Xavier Bellamy à 11,02%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Thivars au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Thivars avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,13%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 38,07% des suffrages. Thivars n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,33% et 6,04% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,87% contre 59,13%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Thivars, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,42% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 35,86% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 71,54%. Guillaume Kasbarian s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Thivars, un lien étroit À Thivars, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec une densité de population de 116 habitants par km² et un taux de chômage de 5,6%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,02%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 483 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,09%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,92%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Thivars mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,17% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Thivars : retour sur la participation aux dernières législatives À Thivars, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,53% au premier tour et seulement 47,94% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 812 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,63% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 15,64% au second tour.