19:51 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 28% et 40% à Tournus à l'issue de ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix s'avère importante à Tournus. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Tournus, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,93% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,5% à Tournus. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 28% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,76%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,15%).

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Tournus Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 24% ou plus à Tournus ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Tournus dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Tournus, à 32,83%, soit 627 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 15,5% et Valérie Hayer à 15,29%.

14:32 - Tournus avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Tournus avec 24,82% contre 29,31% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,4% et 6,57% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,83% contre 57,17%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Tournus ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 à Tournus ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 16,75% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 40,93% des voix. Au second round, c'est encore Cécile Untermaier qui va cumuler le plus de suffrages, avec 65,36% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections à Tournus : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Tournus se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 627 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 503 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 724 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,13%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 306 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,87%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 941 euros par an. Tournus manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Tournus Le niveau de participation sera l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 à Tournus. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,77% au premier tour. Au second tour, 41,37% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Tournus ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, 65,89% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 68,71% au premier tour, c'est-à-dire 2 853 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français est de nature à inciter les habitants de Tournus à s'intéresser plus fortement à l'élection.