19:38 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Touvre à la loupe La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Touvre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,93% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 17,34% à Touvre le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul de 27% sur place.

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Touvre Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 28% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Touvre il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Touvre, avec 38,01% des votes, soit 206 voix dans la ville, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,34%, suivie par Valérie Hayer avec 13,1%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Touvre lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,86% contre 27,38% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,12% et 6,65% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,88% contre 54,12%.

12:32 - Quel score à Touvre pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections des députés. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Touvre, récoltant 20,93% des voix sur place, contre 29,58% pour Thomas Mesnier (La République en Marche). Sur la commune de Touvre, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Thomas Mesnier dans la localité.

11:02 - Touvre : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Touvre, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 141 habitants répartis dans 549 logements, ce village présente une densité de 137 habitants/km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,07%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 40,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 46,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 633,93 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Touvre, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Touvre ? Au fil des dernières années, les 1 165 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des élections européennes, 982 inscrits sur les listes électorales de Touvre s'étaient rendus aux urnes (soit 57,23%). La participation était de 56,34% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,93% au premier tour. Au second tour, 52,04% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Touvre ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,77% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 77,38% au second tour, soit 739 personnes.