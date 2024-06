En direct

19:52 - À Trets, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Trets, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,17% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment terminé à 11,46% à Trets début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 25% sur place.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Trets Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Trets il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Trets, à 41,53%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 12,22% et Raphaël Glucksmann à 11,46%.

14:32 - Trets avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. La cité de Trets avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national prenait la tête avec 30,8% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,97% et 19,05% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 9,64% des voix pour sa part. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Macron avec 53,42%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Les législatives avaient donné un très bon départ pour le RN à Trets. On retrouvait en effet Emeline Coch devant ses concurrents au premier tour, avec 28,43% dans la commune, partie intégrante de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est pourtant Anne-Laurence Petel (Ensemble !) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Trets au second tour, avec 53,24%.

11:02 - Élections législatives à Trets : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Trets sur le résultat des législatives ? Avec 47,57% de population active et une densité de population de 155 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 12,32% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2615,04 euros par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 065 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,72%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,06%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Trets mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Trets (13530) À Trets, l'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,67% au premier tour. Au deuxième tour, 44,46% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 490 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,16% étaient allées voter. La participation était de 77,1% au premier tour, soit 6 546 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles pourrait augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Trets.