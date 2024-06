En direct

19:47 - À Urzy, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 14,46% à Urzy. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,53%), de l'EELV Marie Toussaint (4,53%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,41%). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Urzy, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,57% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Urzy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Urzy au début du mois Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Urzy. Le mouvement a attiré 39,83% des votes, face à Raphaël Glucksmann à 14,46% et Valérie Hayer à 13,6%.

14:32 - 28,75% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Urzy C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 28,75% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Urzy. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,5%. Urzy n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,04% des suffrages pour sa part. Avec 48,53%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,47%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Urzy ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Urzy il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28% au premier tour, contre 30,57% pour Marie Anne Guillemain (LFI-PS-PC-EELV), Urzy faisant partie de la 2ème circonscription de la Nièvre. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 33,86%, contre 33,60% pour le binôme Ensemble !.

11:02 - Urzy et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues d'Urzy, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 742 habitants répartis dans 863 logements, cette ville présente une densité de 78 habitants/km². Avec 54 entreprises, Urzy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 36,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 291,68 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Urzy, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Urzy À Urzy (58130), la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,27% au premier tour et seulement 57,62% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Urzy pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,28% au second tour, soit 1 091 personnes. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?