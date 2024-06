Résultat des législatives à Vacqueyras : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un avantage de Bardella à Vacqueyras début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Vacqueyras, à 36,51%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 12,9% et Raphaël Glucksmann à 11,9%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Vacqueyras lors de la présidentielle 2022 Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Vacqueyras que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait engrangé 28,16% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 25,99% et 17,01%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 48,34% contre 51,66%).

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Vacqueyras ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet pour ces législatives, localement. Lors des législatives 2022, le RN réalisait un joli résultat à Vacqueyras. On retrouvait en effet Marie-France Lorho en tête au premier tour, avec 33,13% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Vaucluse. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Violaine Richard (LREM) chez les électeurs avec 52,31%.

11:02 - Vacqueyras : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Vacqueyras, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 209 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 117 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,96% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 130 résidents étrangers, soit 10,78% de la population, participe à son multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 46,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1010,47 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Vacqueyras montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Vacqueyras : quelles perspectives pour les législatives ? L'étude des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Début juin, pendant les européennes, sur les 959 inscrits sur les listes électorales à Vacqueyras, 44,63% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 39,94% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,34% au premier tour et seulement 46,6% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.