En direct

19:47 - La gauche aussi dans le match à Val-de-Meuse pour ces élections législatives 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Val-de-Meuse, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 9,17% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,13% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 5,68% à Val-de-Meuse le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 1,54% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 0,92% de Marie Toussaint (EELV) et les 2% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 8% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Val-de-Meuse Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Val-de-Meuse entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera tout proche des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,93% pour Jordan Bardella à Val-de-Meuse au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Val-de-Meuse, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, récoltant 47,93% des voix face à François-Xavier Bellamy à 12,75% et Valérie Hayer à 12,29%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Val-de-Meuse lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen finissait à 37,44% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,47% et 11,45% des voix. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 9,41% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,96%, devant Emmanuel Macron à 41,04%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Regarder le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient abouti à un bon départ pour le Rassemblement national à Val-de-Meuse. On retrouvait en effet Christophe Bentz au sommet au premier tour, avec 29,55% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Marne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,55%.

11:02 - Comment la composition démographique de Val-de-Meuse façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Val-de-Meuse comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 038 logements pour 1 813 habitants, la densité de la commune est de 20 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 112 foyers fiscaux. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,81% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 35,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 8,95%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1576,51 €/mois. Val-de-Meuse incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Val-de-Meuse L'observation des résultats des scrutins électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 303 inscrits sur les listes électorales à Val-de-Meuse, 52,26% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 53,49% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,61% au premier tour. Au deuxième tour, 47,04% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Val-de-Meuse ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.