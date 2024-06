En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes disparue à Varennes-Jarcy ? L'autre source de doute de ces législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 21,76% des voix dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 10,27% à Varennes-Jarcy pour le tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Varennes-Jarcy en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 27% à Varennes-Jarcy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration de Bardella à Varennes-Jarcy Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Varennes-Jarcy, à 35,85%, soit 356 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 15,21% et Raphaël Glucksmann à 10,27%.

14:32 - 27,19% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Varennes-Jarcy C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,32% contre 27,19% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,4% et 9,14% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,45% contre 57,55%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Varennes-Jarcy, grappillant 19,21% des voix sur place, contre 31,37% pour Marie Guévenoux (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Marie Guévenoux (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Varennes-Jarcy : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Varennes-Jarcy exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,76% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux important de cadres, atteignant 26,18%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,50%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,74% à Varennes-Jarcy, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Varennes-Jarcy La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Varennes-Jarcy. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,34% au premier tour. Au deuxième tour, 48,31% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Varennes-Jarcy ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 81,2% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au vote. La participation était de 75,89% au second tour, c'est-à-dire 1 319 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement inciter les citoyens de Varennes-Jarcy à s'intéresser plus fortement au scrutin.