Résultat des législatives à Varennes-Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Varennes-Saint-Sauveur lors de l'élection présidentielle

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement surpassé son score national à Varennes-Saint-Sauveur au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,96% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,6% et 10,76% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 9,01% des voix. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est encore la cheffe du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Varennes-Saint-Sauveur avec 53,5%, devant Emmanuel Macron à 46,5%.