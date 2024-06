En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Varennes-sur-Loire fait envie L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,85% à Varennes-sur-Loire. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 18,31% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,63% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN en embuscade à Varennes-sur-Loire pour les législatives Alors que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Si on tient compte de la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 30% à Varennes-sur-Loire. Une projection qui semble coller avec les points également arrachés par les lepénistes dans la ville sur la même période (32,46% pour Jordan Bardella en 2019 et 38,93% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Varennes-sur-Loire il y a trois semaines Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 262 votants de Varennes-sur-Loire se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, enregistrait ainsi 38,93% des voix face à Valérie Hayer à 15,9% et Raphaël Glucksmann à 10,85%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Varennes-sur-Loire ? Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection suprême. L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 33,79% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,17% et 12,76% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 6,72% des voix. Pour le second tour, c'est aussi la leader de l'ancien Front national qui passait devant avec 52,5%, devant Emmanuel Macron à 47,5%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Varennes-sur-Loire ? Aux législatives en 2022 à Varennes-sur-Loire, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 22,84% des votants ayant choisi son binôme, contre 28,59% pour Anne-Laure Blin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (69,10%). Anne-Laure Blin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Varennes-sur-Loire Comment la population de Varennes-sur-Loire peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 10,42% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 81 habitants par km² et 41,71% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 679 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,75%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,48%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Varennes-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,63% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Election à Varennes-sur-Loire : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Varennes-sur-Loire (49730), le taux de participation constituera incontestablement un facteur important de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,5% au premier tour. Au deuxième tour, 45,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Varennes-sur-Loire ? Au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,14% au sein de la commune, contre une participation de 76,35% au premier tour, c'est-à-dire 1 059 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à faire augmenter la participation à Varennes-sur-Loire.