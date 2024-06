Résultat des législatives à Vatteville-la-Rue : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels étaient les résultats des européennes à Vatteville-la-Rue au début du mois ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 274 votants de Vatteville-la-Rue ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a convaincu ainsi 49,73% des suffrages contre Valérie Hayer à 10,34% et Raphaël Glucksmann à 9,26%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Vatteville-la-Rue au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté électorale de Vatteville-la-Rue avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022. La patronne du parti d'extrême droite l'emportait avec 41,42% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,16% et 12,53% des voix. Jean Lassalle prenait la quatrième place avec seulement 4,77% des suffrages. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Vatteville-la-Rue avec 58,64%, devant Emmanuel Macron à 41,36%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif donne des enseignements précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé est à utiliser avec des pincettes… Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national arrivait en pôle position à Vatteville-la-Rue. On retrouvait en effet Jean-Cyril Montier au sommet au premier tour, avec 35,04% dans la ville, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,16%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,84%.

11:02 - Vatteville-la-Rue : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Vatteville-la-Rue, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 133 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 35 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 357 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,06% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 46,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 345,20 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Vatteville-la-Rue, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Vatteville-la-Rue : que retenir des précédentes élections ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 155 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 59,5% des inscrits sur les listes électorales de Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 58,31% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,9% au premier tour et seulement 48,99% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vatteville-la-Rue ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 81,98% au second tour, soit 769 personnes.