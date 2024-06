Dans la ville de Vaucresson, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 6,55%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 47,8% et 12,9% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 82,18% contre 17,82% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

11:02 - Démographie et politique à Vaucresson, un lien étroit

La composition démographique et le contexte socio-économique de Vaucresson contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 2820 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,41%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 53,15%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,84% et d'une population étrangère de 9,96% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 9,22% à Vaucresson, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.