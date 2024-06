Résultat des législatives à Vaux-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:50 - À Vaux-sur-Seine, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en séduire une portion. A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 22,48% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment atteint 14,97% à Vaux-sur-Seine pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Vaux-sur-Seine en 5 ans Que peut-on conclure de cette avalanche de statistiques ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 24% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Vaux-sur-Seine dans la moyenne française concernant Jordan Bardella au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Vaux-sur-Seine, avec 28,84%, soit 524 voix. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 16,35% et Raphaël Glucksmann à 14,97%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Vaux-sur-Seine ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Avec 18,59%, c'est un score décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Vaux-sur-Seine au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,19% et 19,47% des votes. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 35,6% contre 64,4%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le score du RN sera très commenté pour ces législatives 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas à Vaux-sur-Seine il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 16,65% au premier tour, contre 36,34% pour Nadia Hai (La République en Marche), Vaux-sur-Seine étant partie intégrante de la 7ème circonscription des Yvelines. Au deuxième round, c'est encore Nadia Hai qui glanera le plus de suffrages, avec 63,02% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Vaux-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Vaux-sur-Seine, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec 48,98% de population active et une densité de population de 566 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 10,35% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,89%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,91% et d'une population immigrée de 11,37% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,21% à Vaux-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Vaux-sur-Seine Au fil des dernières élections, les 5 155 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 3 412 personnes en âge de voter à Vaux-sur-Seine, 45,93% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 46,04% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,38% au premier tour. Au second tour, 52,7% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,57% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 26,97% au deuxième tour.