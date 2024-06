En direct

19:40 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Vélines ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait atteint 8,4% à Vélines il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Vélines, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 17,87% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 14 points à Vélines Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 40% ou plus à Vélines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Vélines il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 237 électeurs de Vélines ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, glanait 48,57% des suffrages contre Valérie Hayer à 9,43% et Raphaël Glucksmann à 8,4%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Vélines au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. La commune de Vélines avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La candidate du RN terminait avec 37,01% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,89% et 16,45% des voix. Valérie Pécresse se contentait de la quatrième place avec 6,41% des voix. Rebelotte pour Marine Le Pen au second tour face à Macron avec 59,71%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Vélines ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Vélines lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Serge Muller au sommet au premier tour, avec 33,57% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,87%.

11:02 - Élections à Vélines : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Vélines, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 052 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 91 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (67,79%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,3% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 30,84% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1319,43 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Vélines, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Vélines : les législatives débutent Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 1 064 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, durant les européennes, parmi les 843 inscrits sur les listes électorales à Vélines, 60,02% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 57,45% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et seulement 49,38% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 790 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,1% étaient allés voter. Le taux de participation était de 75,73% au second tour, c'est-à-dire 599 personnes.