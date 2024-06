Résultat des législatives à Vélizy-Villacoublay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Vélizy-Villacoublay ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,65% à Vélizy-Villacoublay. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 30% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vélizy-Villacoublay, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,83% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Vélizy-Villacoublay Que tirer de cette avalanche de chiffres ? Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières élections européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à environ 20% à Vélizy-Villacoublay. Un verdict qui paraît logique compte tenu des suffrages également arrachés par la formation politique dans la ville ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - La liste RN à 22,8% à Vélizy-Villacoublay début juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable. Si on se penche sur le détail, 1866 votants de Vélizy-Villacoublay ont en effet préféré l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a séduit 22,8% des suffrages face à Valérie Hayer à 18,42% et Raphaël Glucksmann à 14,65%.

14:32 - 32,17% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Vélizy-Villacoublay L'élection suprême est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. La ville de Vélizy-Villacoublay avait voté pour Marine Le Pen à 14,5% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe de file du RN avec respectivement 32,17% et 21,3% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 69,68% devant Marine Le Pen (30,32%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Vélizy-Villacoublay il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,35% au premier tour, contre 27,37% pour Jean-Noël Barrot (La République en Marche), Vélizy-Villacoublay votant pour la 2ème circonscription des Yvelines. La situation restera la même au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Jean-Noël Barrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Vélizy-Villacoublay aux législatives A la mi-journée des élections législatives, Vélizy-Villacoublay foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,96% de cadres pour 22 713 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 2 077 entreprises, Vélizy-Villacoublay permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (71,67%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 2 015 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,34%, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 292,23 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Vélizy-Villacoublay, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Vélizy-Villacoublay Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 56,11% des inscrits sur les listes électorales de Vélizy-Villacoublay avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 55,09% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,32% au premier tour. Au deuxième tour, 50,03% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vélizy-Villacoublay ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 620 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 78,81% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,65% au second tour, c'est-à-dire 10 918 personnes.