En direct

19:51 - À Venelles, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 17,3% à Venelles. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (4,15%), Marie Toussaint (6,89%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (1,8%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 28% sur place. Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,43% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Venelles Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Venelles dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 27,73% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Venelles, devant Valérie Hayer à 18,86% et Raphaël Glucksmann à 17,3%. Le mouvement nationaliste a dominé le scrutin avec 1188 votants de Venelles.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Venelles ? La présidentielle est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Venelles lors du premier tour de la présidentielle avec 32,06%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,01%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,42% et 10,33% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 37,54% contre 62,46%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Venelles Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Venelles, comptant 15,68%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 34,27% des voix. Sur la commune de Venelles, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

11:02 - Venelles : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des élections législatives, Venelles foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,44% de cadres supérieurs pour 8 426 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 304 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Venelles accueille une communauté diversifiée, avec ses 176 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 45,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 450,61 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Venelles affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Les législatives démarrent à Venelles : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Venelles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,76% au premier tour. Au deuxième tour, 49,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 293 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 21,06% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,76% au premier tour.