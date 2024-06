Résultat des législatives à Vernouillet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 30% et 47% à Vernouillet pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,09% à Vernouillet. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 47% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vernouillet, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,53% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Vernouillet Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on peut constater une progression de 1 point à Vernouillet. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à 28% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Vernouillet le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. À Vernouillet, les dernières européennes ont abouti à la première place de la liste de Manon Aubry en effet avec 36,66% des voix. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 28,07%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 9,09%.

14:32 - Vernouillet avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 19,79% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 45,41%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,24% et Marine Le Pen avec 19,79%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 36,51% contre 63,49%).

12:32 - À Vernouillet, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés localement pour ces élections des députés. Aux législatives en 2022 à Vernouillet, le RN arrivait à la deuxième place, 20,24% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,53% pour Kévin Boëté (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 65,51%. C'est donc Olivier Marleix (Les Républicains) qui l'emportait.

11:02 - Vernouillet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Vernouillet façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 1038 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 20,84%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,12%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 528 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,90% et d'une population étrangère de 11,05% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Vernouillet mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,2% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux législatives à Vernouillet Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des dernières européennes, 39,5% des personnes en âge de participer à une élection à Vernouillet avaient pris part au scrutin. La participation était de 37,01% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 32,9% au premier tour. Au second tour, 31,17% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 677 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 65,46% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 60,93% au second tour, soit 4 681 personnes.