Résultat des législatives à Vicq-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Vicq-sur-Mer lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,67% contre 31,11% pour Emmanuel Macron. Vicq-sur-Mer n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,52% et 6,07% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,41% contre 57,59%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce dimanche à Vicq-sur-Mer ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Vicq-sur-Mer ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 22,85% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Manche, alors que les candidats LREM réuniront 34,16% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (54,65% contre 45,35% pour le RN). Sonia Krimi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Vicq-sur-Mer et leurs implications électorales Dans les rues de Vicq-sur-Mer, le scrutin est en cours. Avec ses 1 072 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 40 entreprises, Vicq-sur-Mer offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (52,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 44,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 392,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, Vicq-sur-Mer incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Vicq-sur-Mer L'observation des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Début juin, au moment des européennes, 46,64% des inscrits sur les listes électorales de Vicq-sur-Mer (Manche) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 43,33% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,78% au premier tour. Au deuxième tour, 48,99% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives.