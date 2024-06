Résultat des législatives à Villefranche-sur-Saône : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Villefranche-sur-Saône ? Une autre source de doute de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,24% à Villefranche-sur-Saône. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 16,04% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,14% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,62% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 34% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villefranche-sur-Saône, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote ?

18:42 - À Villefranche-sur-Saône, le Rassemblement national peut y croire Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? L'étiquette RN devrait se stabiliser à 20% à Villefranche-sur-Saône lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Villefranche-sur-Saône aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail, 2588 électeurs de Villefranche-sur-Saône se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 27,94% des voix contre Manon Aubry à 16,04% et Valérie Hayer à 14,05%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Villefranche-sur-Saône Marine Le Pen n'avait pas réussi à convaincre dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 19,89% contre 26,64% pour Emmanuel Macron et 27,2% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 37,21% contre 62,79%.

12:32 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Villefranche-sur-Saône ? Le RN n'a pas convaincu à Villefranche-sur-Saône il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15% au premier tour, contre 27,42% pour Alexandre Portier (Les Républicains), Villefranche-sur-Saône faisant partie de la 9ème circonscription du Rhône. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Alexandre Portier (Les Républicains) pour la première position localement.

11:02 - Villefranche-sur-Saône : démographie et socio-économie impactent les législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Villefranche-sur-Saône est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 35 913 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 3 542 entreprises, Villefranche-sur-Saône offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (69,06%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Villefranche-sur-Saône forme une communauté diversifiée, avec ses 4 916 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 788 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,76%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Villefranche-sur-Saône, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives commencent à Villefranche-sur-Saône : la participation en question Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 36 349 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 51,46% dans la commune de Villefranche-sur-Saône, à comparer avec une abstention de 58,72% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,74% au premier tour. Au second tour, 63,84% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.